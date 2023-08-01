Прокурори зафіксували наслідки російської атаки шахедами по Харкову

В ніч на 1 серпня ворог атакував Харків ударними дронами Shahed. У Салтівському районі майже повністю зруйновано триповерхову будівлю навчального закладу, пошкоджено автомобілі містян.

У Шевченківському районі пошкоджено спортивний комплекс. Отримав поранення охоронець.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Шевченківської та Салтівської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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