30 оперативних виїздів за добу: зведення харківських рятувальників

Протягом доби з 30 липня по 1 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, з них 3 спричинені ворожими обстрілами;

2 – на перевірку територій, обстріляних ворогом;

12 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

4 – інші виїзди.

Пожежі внаслідок обстрілів

Протягом доби ворог здійснив обстріли Великобурлуцької громади та Харкова, спричинивши три пожежі.

О 14:20 окупанти вдарили по пшеничному полі в селі Андріївка Великобурлуцької громади, загорілась пшениця на корені на площі 2,5 га. Вогонь загасили місцеві фермери підручними засобами.

У ніч проти 1 серпня масованого удару безпілотниками зазнав Харків.

Один з БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу у Салтівському районі. Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го і 3-го поверхів, перекриття та даху. Виникла пожежа на площі близько 200 кв.м. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. Вони ліквідували вогонь о 05:30. Постраждалих немає.

Також внаслідок влучання ворожого дрону горіла електрощитова у двоповерховому будинку у Салтівському районі. Площа пожежі склала 1 кв.м. і була ліквідована до прибуття рятувальників. Жертв та постраждалих немає.

Обстеження місць обстрілів

Двічі за добу рятувальники проводили обстеження територій населених пунктів, вражених ворогом.

Вранці о 09:45 вогнеборці 54-ДПРЧ перевіряли приватний сектор селища Шевченкове, де окупанти завдали шкоди 2-м приватним маєткам. Пошкоджені дахи, стіни, вікна приватних будинків.

Також виявлені 3 влучання після нічної атаки Харкова безпілотниками у Шевченківському районі. Вони зафіксовані на території спортивного об’єкту. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожеж не сталося. Поранений один чоловік, він госпіталізований до медичного закладу.

Пожежі, не пов’язані з ворожою агресією

О 09:08 у селі Сеньково Курилівської громади внаслідок короткого замкнення електромережі виникла пожежа, яка забрала життя 41-річної жінки. Горів дах приватного будинку та прибудова до нього на площі 80 кв.м. На місці події працювали вогнеборці 14-ї та 44-ї ДПРЧ, котрі ліквідували пожежу об 11:15.

О 17:49 рятувальники з Луганщини гасили пожежу у селищі Слобожанське Чугуївського району. Там горіла квартира на 3-му поверсі житлової 5-типоверхівки. Постраждав 29-річний чоловік. Він отримав отруєнням чадним газом і був госпіталізований. Рятувальники евакуювали 6 людей, у т.ч. 3-річну дитину. О 18:46 вогонь загасили. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Розмінування, допомога населенню

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям с. Морозівка та селища Борова Ізюмського району рятувальники доставили біля 10 тонн питної води.

Проводились пошукові роботи на двох зруйнованих торік ворожою авіацією житлових будинках Ізюма.

Агентство Телевидения Новости