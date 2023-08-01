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Терехов: На ліквідацію наслідків нічної атаки на Харків знадобиться один-два дні

Терехов: На ліквідацію наслідків нічної атаки на Харків знадобиться один-два дні

Харківські комунальники працювали всю ніч, розбираючи завали гуртожитку у Салтівському районі. Будівля не використовувалася за призначенням, студенти там не мешкали, тому відселяти нема кого. На ліквідацію наслідків атаки знадобиться один-два дні.

Про це 1 серпня повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також неподалік гуртожитку було влучання в проїжджу частину, зараз там ліквідовують наслідки, відкрити рух для автівок.

Також було влучання в центральну частину міста. Одна людина зазнала травм, постраждалий зараз знаходиться в лікарні.

За словами Терехова, окупанти запустили близько десяти «шахедів» по Харкову, але завдяки роботі військових долетіли до міста лише три дрона.

Електро- та водопостачання відновлено, перебоїв немає.

Агентство Телевидения Новости

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