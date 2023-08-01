В побите обстрілами село Світличне Богодухівського району повертаються люди

Село Світличне в Золочівській громаді Богодухівського району серйозно постраждало від обстрілів з боку рф: знищено будинок культури, розбито будівлю дитячого садочка, виробничі і складські приміщення місцевого сільгосппідприємства, пошкоджено багатоквартирні будинки, приватний сектор, понівечено спортивний та дитячий майданчики.

Загалом у 2-поверхівках пошкоджено 48 квартир, проте у 14 з них вже повернулися мешканці, повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

«За можливості люди потроху починають ремонтувати житло. Але часто збитки і руйнування такі, що самотужки це зробити не під силу», зазначили в селищній раді.

Для допомоги мешканцям зруйнованих та пошкоджених будинків місцева влада залучає волонтерів, у тому числі й з іноземних громадських організацій, які оцінюють ступінь руйнувань та сприяють пошуку партнерів та донорів для виконання ремонтних робіт.

Агентство Телевидения Новости