Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:24
Просмотров: 21

В побите обстрілами село Світличне Богодухівського району повертаються люди

В побите обстрілами село Світличне Богодухівського району повертаються люди

Село Світличне в Золочівській громаді Богодухівського району серйозно постраждало від обстрілів з боку рф: знищено будинок культури, розбито будівлю дитячого садочка, виробничі і складські приміщення місцевого сільгосппідприємства, пошкоджено багатоквартирні будинки, приватний сектор, понівечено спортивний та дитячий майданчики.

Загалом у 2-поверхівках пошкоджено 48 квартир, проте у 14 з них вже повернулися мешканці, повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

«За можливості люди потроху починають ремонтувати житло. Але часто збитки і руйнування такі, що самотужки це зробити не під силу», зазначили в селищній раді.

Для допомоги мешканцям зруйнованих та пошкоджених будинків місцева влада залучає волонтерів, у тому числі й з іноземних громадських організацій, які оцінюють ступінь руйнувань та сприяють пошуку партнерів та донорів для виконання ремонтних робіт.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 