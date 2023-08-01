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На Черкащині засуджено двох адмінів Telegram-каналів, які перешкоджали мобілізації: на 5 років з іспитовим строком

На Черкащині засуджено двох адмінів Telegram-каналів, які перешкоджали мобілізації: на 5 років з іспитовим строком

Двоє жителів Черкаської області створили та адміністрували декілька тематичних груп у Telegram. У цих групах обвинувачені розповсюджували інформацію, спрямовану на ухилення громадянами України від мобілізації в умовах воєнного стану, зокрема поширювали повідомлення щодо місць роздачі повісток працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області.

Прокурорами Черкаської обласної прокуратури доведено в суді причетність підозрюваних до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

У суді чоловіки визнали свою вину та запевнили про недопущення в майбутньому протиправної поведінки, спрямованої на перешкоджання законної діяльності Збройних Сил України.

Вироком суду обвинувачених засуджено до 5 років позбавлення волі з одночасним встановленням іспитового строку.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали працівники УСБУ в Черкаській області.

Агентство Телевидения Новости

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