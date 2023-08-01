Виготовляли фальшиві документи для легалізації іноземців в Україні та ЄС: СБУ ліквідувала підпільний «паспортний стіл»

Служба безпеки заблокувала міжрегіональну схему серійного виготовлення і продажу підроблених українських документів. У результаті спецоперації у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях затримано організатора оборудки та вісьмох його спільників.

Серед них – колишній посадовець розформованої міліції, повідомили в СБУ.

Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв.

Вартість підробки становила від 8 до 14 тис. грн за «документ». Сума залежала від його типу і терміновості виготовлення.

Враховуючи сотні «замовлень», щомісяця ділки отримували «прибуток» до 6 млн грн.

За наявними даними, серед основних клієнтів «сервісу» були й іноземці, які на підставі фейкових документів хотіли легалізуватися в Україні або виїхати до Євросоюзу.

Під час слідства встановлено, що незаконну діяльність організували декілька мешканців Одеси. А підпільний цех вони облаштували у своїх спільників – у спеціально орендованій квартирі у середмісті Львова.

Для пошуку клієнтів створили «рекламну» сторінку в Інстаграм, де пропонували власний перелік нелегальних «послуг».

Так, наприклад, одну підроблену ID-картку громадянина України ділки продавали, в середньому, за 11 тисяч грн.

Готову «продукцію» розсилали по регіонах своїм спільникам, які в подальшому переадресовували її на поштові адреси «замовників».

Середній обсяг разової «оптової партії» підроблених документів в одну область становив від 100 до 500 одиниць фальшивок.

На підставі зібраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Судом обрано для них запобіжні заходи у виді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости