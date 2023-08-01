В Ізюмі встановили перші три модульні котельні

На Харківщині триває підготовка до опалювального сезону. Особлива увага – деокупованим громадам, оскільки там значно постраждали від російської агресії об’єкти критичної інфраструктури.

Так, в Ізюмі за рахунок коштів обласного бюджету на суму 60 млн грн буде встановлено 10 модульних пересувних котелень потужністю 1 МВт кожна. Про це повідомили в ХОВА.

«Завдяки пересувним котельням в Ізюмі зможемо забезпечено потребу мешканців у опаленні. Вони працюватимуть замість зруйнованої внаслідок обстрілів центральної котельні міста. За дорученнмя начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова на сьогодні три котельні вже встановлено. Поставка семи котелень очікується до кінця вересня цього року», – розповів заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

Загалом ці три модульні котельні розраховані на опалювання 11 багатоповерхівок.

«У нас вже є досвід організації опалювального сезону в умовах війни. Протягом цього часу ми активно працювали над забезпеченням всіх наших підприємств генераторами, адже знаємо, що ворог може завдавати нові удари з метою залякування населення. Готові до будь-яких сценаріїв», – зазначив Михайло Харнам.

Агентство Телевидения Новости