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Окупанти вдарили по лікарні у Херсоні, загинув лікар

Окупанти вдарили по лікарні у Херсоні, загинув лікар

1 серпня близько 11:00 російські війська вчергове обстріляли середмістя Херсона.

Множинні осколкові поранення, несумісні із життям, отримав лікар. Травмовано також медсестру, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Дані щодо кількості потерпілих уточнюються.

Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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