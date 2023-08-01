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Окупанти вдарили по лікарні у Херсоні, загинув лікар
1 серпня близько 11:00 російські війська вчергове обстріляли середмістя Херсона.
Множинні осколкові поранення, несумісні із життям, отримав лікар. Травмовано також медсестру, повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Дані щодо кількості потерпілих уточнюються.
Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).