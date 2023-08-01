Через обстріли на Харківщині без світла залишилися 9,5 тисячі споживачів

У Харківській області без світла залишилися 9,5 тисячі споживачів. Там, де дозволяє безпекова ситуація, працюють ремонтні бригади.

На Донеччині знеструмлювалися 42 населених пункти. Також знеструмлена частина споживачів у Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях, повідомляє Міністерство енергетики України.

Загалом за добу енергетики заживили майже 12 тисяч споживачів. Більшість із них – у Донецькій області.

Генерація

Ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної – триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС

У Херсоні залишаються без світла 11,4 тисячі абонентів, які були відключені через підтоплення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Роботи сповільнені через постійні ворожі обстріли.

Ситуація на ЗАЕС

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,30 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Ситуація в регіонах

На Сумщині через негоду знеструмлені 3 населених пункти. Внаслідок технологічних порушень залишається без світла частина споживачів на Дніпропетровщині.

Експорт/імпорт

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 2 980,00 МВт*год. Експорт відсутній.

Агентство Телевидения Новости