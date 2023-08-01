У Харкові розбирають завали після нічної атаки «шахедів» (відео)

1 серпня, відразу після ліквідації пожежі, харківські рятувальники розпочали проводити роботи з розбору завалів у частково зруйнованій будівлі навчального закладу, яку було атаковано ворожим дроном.

Рятувальники-верхолази аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області спільно з рятувальниками Луганщини за допомогою важкої інженерної техніки та спецінструменту проводять демонтаж аварійних конструкцій будівлі, повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.

Наразі на місці події працюють близько 20 рятувальників і 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Агентство Телевидения Новости