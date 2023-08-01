Грант на 1,25 млрд доларів отримала Україна від США: куди підуть гроші
США виділили Україні грант на видатки у соціальній та гуманітарній сферах.
В Україну через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку від США надійшов черговий грант розміром 1,25 млрд доларів, – повідомляє «Судово-юридична газета».
Грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету.
Зокрема, на забезпечення виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги, а саме: внутрішньо переміщеним особам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплат житлово-комунальних субсидій та інших соціальних виплат.
Ще частина коштів буде направлена на оплату праці працівників державних органів.