Грант на 1,25 млрд доларів отримала Україна від США: куди підуть гроші

США виділили Україні грант на видатки у соціальній та гуманітарній сферах.

В Україну через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку від США надійшов черговий грант розміром 1,25 млрд доларів, – повідомляє «Судово-юридична газета».

Грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету.

Зокрема, на забезпечення виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги, а саме: внутрішньо переміщеним особам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплат житлово-комунальних субсидій та інших соціальних виплат.

Ще частина коштів буде направлена на оплату праці працівників державних органів.

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