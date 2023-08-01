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У селищі Прудянка Дергачівського району на 50% відновлено електромережі: Харківобленерго

У селищі Прудянка Дергачівського району на 50% відновлено електромережі: Харківобленерго

Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” продовжують відновлювальні роботи у селищі Прудянка Харківського району.

Підіймати мережу енергетикам доводиться під звуки вибухів та ворожих обстрілів – до кордону тут трохи понад 10 кілометрів, повідомляють у «Харківобленерго».

Тільки нещодавно у Прудянці завершили свою роботу сапери: вздовж трас ліній електропередачі було знешкоджено велику кількість касетних боєприпасів, протипіхотних та протитанкових мін.

Агентство Телевидения Новости

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