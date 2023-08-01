За програмою єВідновлення жителям Харківщини призначили виплати на 98,1 млн грн

Комісії ухвалили рішення про надання 1226 компенсацій. З них 9,3 млн грн вже надійшли на рахунки людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Наразі найбільше компенсацій погоджено в Харківському районі – 37,1 млн грн.

У місті Харків схвалено виплати на суму майже 14 млн грн. На другому місці – Ізюмський район, де ухвалили рішення щодо компенсацій на суму 30,4 млн грн», – сказав Олег Синєгубов.

Також компенсації на 15,7 млн грн для відновлення осель нараховано жителям Чугуївського району. 9,4 млн грн отримають жителі Куп’янщини.

«Робота триває. Загалом на сьогодні в Харківській області зареєстрували 11365 заяв на компенсацію – прискорюємо їх обробку, щоб жителі області якомога раніше отримали можливість відремонтувати своє майно», – зазначив начальник Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости