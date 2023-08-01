Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:08
Просмотров: 69

Кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення: у дніпропетровського воєнкома проведено обшуки

Кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення: у дніпропетровського воєнкома проведено обшуки

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення керівником Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ч. 1 ст. 368-5 КК України).

За даними слідства, дніпропетровський воєнком під час дії воєнного стану оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у місті Дніпро, повідомляє Генеральна прокуратура.

Він також зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м кв.

Вартість майна значно перевищує його законні доходи.

Прокурори спільно з оперативниками УСР в Дніпропетровській області та слідчими обласної поліції провели невідкладні обшуки за місцем роботи, 6-ма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких осіб, а також автомобілях.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 