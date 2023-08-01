Кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення: у дніпропетровського воєнкома проведено обшуки
За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення керівником Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ч. 1 ст. 368-5 КК України).
За даними слідства, дніпропетровський воєнком під час дії воєнного стану оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у місті Дніпро, повідомляє Генеральна прокуратура.
Він також зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м кв.
Вартість майна значно перевищує його законні доходи.
Прокурори спільно з оперативниками УСР в Дніпропетровській області та слідчими обласної поліції провели невідкладні обшуки за місцем роботи, 6-ма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких осіб, а також автомобілях.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області.