Кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення: у дніпропетровського воєнкома проведено обшуки

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення керівником Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ч. 1 ст. 368-5 КК України).

За даними слідства, дніпропетровський воєнком під час дії воєнного стану оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у місті Дніпро, повідомляє Генеральна прокуратура.

Він також зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м кв.

Вартість майна значно перевищує його законні доходи.

Прокурори спільно з оперативниками УСР в Дніпропетровській області та слідчими обласної поліції провели невідкладні обшуки за місцем роботи, 6-ма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких осіб, а також автомобілях.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області.

Агентство Телевидения Новости