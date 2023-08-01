Безпечне дозвілля для малечі: у Дергачах відкрили вже третю дитячу кімнату у бомбосховищі

Альтернатива дитячим садочкам з’явилася в Дергачах: місцева влада разом із волонтерами відкрили вже третю інноваційну дитячу кімнату в одному з бомбосховищ міста.

Людмила Молодча, викладач

Тут будуть заняття, малювання, математика, підготовка до школи, спортивні зони, відпочивальна зона. Взагалі дітям вже дуже хотілося прийти, побачитися, познайомитися з новими друзями. І вже і ми скучили за дітьми.

Розкладу поки що немає – збирають інформацію, скільки та якого віку діти будуть тут займатися. Кімната розрахована на три вікові групи – 4-6 років, 7-10 років та 11-14 років. У приміщенні два виходи, є два санвузла, опалення, електропостачання, проєктор, телевізор, доступ до інтернету і генератор на 5 кВт.

Василина Товкан, директорка дитячого садка м. Дергачі

Тут будуть займатися діти, які повернулися нарешті до Дергачів. Це – розважальна зона, тут ще буде батут. Замість стільчиків тут будуть парти, будемо навчатися, підготовка до школи. Вивчення букв, цифр. Це у нас спортивна зала, де ми плануємо о другій половині дня проводити гурткову роботу – футбол, кікбоксинг, гімнастика, танці.

Є й кімната відпочинку для найменших, розрахована на дітей віком від 3 до 12 років. Батьки щасливі від можливості водити дитину на розвиваючи заняття, які проходитимуть у безпечному місці.

Ірина, жителька м. Дергачі

Да, конечно. Спасибо большое, что открыли такую локацію для детей, это спорт, они будут развиваться. В Харьков сложно возить, выезжать проблемно. Транспорт плохо ходит. А еще очень плохо, что у нас создалась такая иллюзия, что у нас мир, мі не прячемся. Летит – авось пронесет. И хорошо, что ми можем ребенка отдать и он в безопасности проведет там какое-то время.

Ніна, жителька м. Дергачі

Не вистачає садочків, а ті що є приватні – дорого коштують. Хотілося б, щоб навіть без харчування, але було більш часу.

Олена, жителька м. Дергачі

На роботу – ні, це ж не на цілий день, а у дітей буде розвиток, спілкування – це багато дає значення. Якщо будуть заняття для дітей з 3 рочків – буду водити. Якщо футбол, так.

У найближчих планах – відкрити ще кілька таких кімнат для безпечного навчання, розповідають волонтери.

Олексій Холоденко, засновник БФ CodeIT4Life

Ми працюємо по області, причетні до відкриття вже третьої кімнати. Одна в Савинцях, і це вже друга у Дергачах. І ще дві кімнати в роботі – хочемо ближче до 1 вересня їх запустити. Маємо навіть бажання і намір проводити уроки онлайн з вивчення англійської мови, з носіями. У нас є багато друзів у США, хто може проводити такі уроки онлайн.

Проєкт реалізували за кошти з місцевого бюджету та за участі благодійників, каже голова Дергачівської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Вячеслав Задоренко, голова Дергачівської ВА

До ремонту це було звичайне підвальне приміщення, яке використовувалося для зберігання речей дитячого садочку. І було прийняте рішення всі підвальні приміщення, які можуть послугувати для безпеки наших діточок, перетворити у такі кімнати позашкільної освіти. Я не готовий зараз вам сказати, яка вартість цих кімнат, цим займаються мої відповідні заступники. Завдання голови – наповнювати бюджет, а завдання заступників – використовувати і робити все для наших діточок.

За словами Вячеслава Задоренка, наступну дитячу кімнату у бомбосховищі робитимуть з акцентом на спортивний розвиток.

Дізнатись усю інформацію та записати дитину до навчальної групи можна за телефоном 38(099)-43-044-10.





Агентство Телевидения Новости