Збували наркотичні речовини в Харкові: слідчі повідомили про підозру

Поліцейські вилучили у двох харків’ян 35 пакунків з психотропною речовиною.

Наркотики вони придбали для подальшої реалізації, але не встигли розкласти, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Встановлено, що 57 схованок чоловіки зробили на території Слобідського району та 15 на території Новобаварського району.21-річні зловмисники затримані в порядку статті 208 КПК України.Слідчим ВП № 1 ХРУП № 3 їм повідомлено про підозру у скоєнні збуту наркотичних засобів.

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