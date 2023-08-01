Постраждалий помер на місці: поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі пішохода на Харківщині.

Аварія сталася 1 серпня близько 9:45 на автодорозі “Харків-Зміїв-Балаклія”, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Водій «Volkswagen Transporter» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з припаркованим на узбіччі автомобілем «Renault Master» та наїхав на 41-річного чоловіка.

Від отриманих травм постраждалий помер на місці події.

Попередньо встановлено, що винуватець ДТП перебував під дією заборонених речовин. Його направили на проходження медичного освідування.

Вирішується питання про затримання 42-річного водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости