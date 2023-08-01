Через екстремальну спеку в Ірані оголосили вихідні

Температура у південному іранському місті Ахваз перевищила позначку 51 градус за Цельсієм.

В Ірані 2-3 серпня оголошені вихідними днями через безпрецедентну спеку. Про це повідомляє «Кореспондент» із посиланням на Reuters.

Речник уряду Ірану Алі Бахадорі-Джахромі заявив, що середа та четвер будуть вихідними.

Міністерство охорони здоров’я країни повідомило, що лікарні перебуватимуть у стані підвищеної готовності.

Очікується, що 2 серпня в Тегерані температура повітря становитиме 39 градусів за Цельсієм.

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