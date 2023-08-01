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Поблизу села Нова Гнилиця чоловік рибалив із сітками: 193 тисячі гривень збитку

Поблизу села Нова Гнилиця чоловік рибалив із сітками: 193 тисячі гривень збитку

На Харківщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку у незаконному рибальстві.

В рамках відпрацювання території району співробітники сектору поліцейської діяльності на воді Чугуївського районного управління поліції виявили 54-річного громадянина, повідомляє поліція Харківської області.

Він займався незаконною діяльністю на одному із водоймищ поблизу села Нова Гнилиця та ловив рибу за допомогою сіток.

Згідно з висновком комплексної судової інженерно-екологічної експертизи, зловмисник спричинив матеріальну шкоду природному середовищу на суму майже 193 тисячі гривень.

Дізнавачі повідомили порушнику про підозру за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Шановні громадяни, будьте відповідальними та дотримуйтеся встановлених норм природоохоронного законодавства.

Агентство Телевидения Новости

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