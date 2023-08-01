«Дрони летіли просто над будинком, так страшно ще не було»: харків’яни про нічну атаку «шахедів»

Масована атака дронів на Харків сьогодні вночі окупанти запустили по місту близько десятка «шахедів». Частину вдалося знищити, але кілька все ж таки долетіли. Зафіксовані влучання у Салтівському та Шевченківському районах міста.

Олександра

Очень было страшно, я вам честно говорю. Я такого страха давно не испытывала. Летели дроны, летели прямо над домом, это был ужас. Потом горело, мы прятались между дверьми – я, дочка и зять. И котеночек. Потом мы выскочили в подъезд. Взрывы были сильные. И очень сильно горело. У нас окна посыпались и у соседей. Звук был очень сильный. И очень страшно, когда они над тобой летят, а ты ничего не можешь сделать. А они приближаются прямо к тебе.

Майже повністю знищено будівлю училища, на місці сталася пожежа. Людей в навчальному закладі вночі не було – тому без жертв.

Євген Василенко, речник ДСНС Харківської області

Безпосередньо в цьому навчальному закладі було влучання, зруйновані 2 та 3 поверхи, покрівля та перекриття. Виникла пожежа на 2 поверсі на площі 200 кв. метрів. До місця події було направлено 9 відділень служби порятунку та 50 чоловік особового складу.

Близько 6 ранку пожежу ліквідували. Тепер задача – розібрати завали.

Євген Василенко, речник ДСНС Харківської області

Треба зняти аварійні конструкції, щоб вони не нависали над тротуаром. Працюють рятувальники на верхніх поверхах, залучена важка техніка. У сусідніх будинках повилітали вікна, тут також обійшлося без серйозних травм.

Марина

Пострадали да. Машина пострадала, соседи. – А что с соседями? – Осколки, большая яма возле дома. Перебита труба, свет и тому подобное. – Вы прятались? – Да, на 1 этаж спускались, до подвала не успели добежать.

В цьому ж районі є й влучання просто у землю – пошкоджено паркан, ворота, автівку. В якому стані покрівля – власники будинку ще не знають.

Віктор

Ворота били такие как эти – такие и тут били. Вот они лежат. Калитку разбило всю. Крыша побита, ливневка, но туда никто не лазил, кто его знает что там.

У Шевченківському районі ворожі безпілотники поцілили в будівлю спорткомплексу, там постраждав 63-річний охоронець. В Харківській обласній військовій адміністрації відзначають, що такою кількістю ударних дронів окупанти атакували Харків вперше.





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