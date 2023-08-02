Внаслідок обстрілів на Харківщині сталося 7 пожеж за добу

Протягом доби з 1 по 2 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, з них 7 спричинені ворожими обстрілами;

9 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

1 – інший виїзд.

Пожежі через обстріли

Внаслідок ворожих обстрілів мирних населених пунктів сталося 7 пожеж. 6 з них у Куп’янському районі.

– Близько 13:30 ворог обстріляв приватний сектор у прифронтовому селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Виникли відразу 4 пожежі. Три з них трапились в оселях громадян, ще одна на відкритій території, де горів сухостій.

– Загалом за різними адресами горіли приватний будинок, прибудова до житлового будинку, господарча споруда на загальній площі біля 220 м². Також горіла трава на площі 200 м². До ліквідації даних пожеж долучались рятувальники 14-ї та 44-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Всього 3 одиниці техніки та 14 осіб особового складу ДСНС. Останній осередок горіння їм вдалось ліквідувати о 14:35. Жертв та постраждалих немає.

– Трохи пізніше стало відомо про п’яту пожежу в тому ж селі, яка на момент повідомлення вже самоліквідувалась. Вона трапилась приблизно в той же час, що і попередні. Там горіла господарча споруда.

– О 15:05 окупанти вдарили по селу Баранівка Золочівської громади. Внаслідок влучання по приватному маєтку загорілись гараж і господарча споруда. Проте ворожі обстріли не припинялись і через загрозу життю рятувальників вони були змушені повернутись до місця постійної дислокації.

– О 22:00 ворожий снаряд потрапив на приватне подвір’я у Куп’янську. Там зайнялась літня кухня, прибудова до будинку та автомобіль на загальній площі біля 60 м². З вогнем боролись рятувальники 44-ї ДРПЧ, котрі загасили його о 22:31.

Розмінування

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Пошукові роботи

Продовжувались пошукові роботи на двох зруйнованих торік ворожою авіацією житлових будинках в Ізюмі. Тривали роботи з розбирання завалів на двох зруйнованих ворогом об’єктах у Харкові.

Агентство Телевидения Новости