Ракетний удар по Ізюмському району: загинула літня жінка, у важкому стані 40-річний чоловік

Протягом минулої доби тривали ворожі обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Внаслідок ракетного удару по селу Першотравневе Ізюмського району пошкоджено магазин та житлові будинки, загинула жінка 91 року, зазнав поранення та був госпіталізований чоловік близько 40 років. Стан пораненого важкий, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Петропавлівка Куп’янського району внаслідок удару авіабомбою ФАБ-500 пошкоджено 3 приватних домогосподарства, сталися одночасно кілька масштабних пожеж.

У селі Баранівка Богодухівського району через ворожий обстріл горів приватний будинок, гараж та господарча споруда.

У Куп’янську обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль, сталися пожежі.

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 6 га території та знешкодили 59 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости