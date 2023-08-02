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Вночі знищено 23 ударні БпЛА Shahed – Повітряні Сили ЗСУ

Вночі знищено 23 ударні БпЛА Shahed – Повітряні Сили ЗСУ

У ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131.

Пуски «шахедів» здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим), повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.

Більшість «шахедів» знищено на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.

Агентство Телевидения Новости

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