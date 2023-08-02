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Майже 1400 людей виявили бажання працювати чиновниками на деокупованих територіях

На початку липня запрацювала платформа «Резерв для державної служби на деокупованих територіях». Відтоді в системі зареєструвалися майже 1400 бажаючих вступити до кадрового резерву для роботи на звільнених територіях. З них 60% заявок подали чоловіки, 40% – жінки.

Водночас вже зараховано понад 1200 людей. Наступним кроком для них буде професійне навчання, повідомили в Мінреінтеграції.

Метою такого резерву є забезпечення персоналом обласних військових адміністрацій, інших державних органів, які відновлять роботу на деокупованих територіях.

До резерву набирають умотивованих фахівців різних спеціальностей. 

Реєстрація триває. За наявності бажання взяти участь у відновленні звільнених територій можна подати заявку за посиланням. 

До резерву набирають фахівців різних спеціальностей: юристів, бухгалтерів, інспекторів з кадрів, ІТ-фахівців, спеціалістів зі зв’язків з громадськістю, управлінців галузевого спрямування тощо, пише Громадське. 

Загалом на вибір є два десятки напрямів роботи. Влада шукає «вмотивованих, професійних і доброчесних громадян України», чия професійна підготовка та компетентність відповідають одному або кільком напрямам роботи.

Як пояснювали в Мінреінтеграції, пріоритетне право на призначення матимуть:

ветерани війни;внутрішньо переміщені особи;люди, які раніше обіймали такі ж посади;люди, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як розповіла очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук, у разі потреби можна також перекваліфікуватися. Українські виші вже презентували магістерські програми для підготовки кадрового резерву з питань реінтеграції.

Агентство Телевидения Новости

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