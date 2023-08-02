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Поліція встановлює постраждалих від дій шахрая на Харківщині

Поліція встановлює постраждалих від дій шахрая на Харківщині

Мешканець міста Первомайський з весни минулого року розміщував оголошення щодо збору коштів на придбання автівок для ЗСУ, тепловізора, а також гуманітарної допомоги мешканцям міста Куп’янськ Харківської області.

Оголошення 16-річний підліток викладав у групі «Первомайський Говорун» месенджеру Telegram, повідомляє поліція Харківської області .

Таким чином на його банківську картку перераховували кошти небайдужі громадяни. Наразі встановлено 16 постраждалих, які перерахували кошти.

Слідчі відділення поліції № 1 Лозівського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Шановні громадяни, якщо Ви стали жертвою даного злочину, просимо звернутись до відділення поліції № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області або за телефонами 099-706-83-68,  050-859-35-77 або 102.

Агентство Телевидения Новости

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