На Харківщині поранений лелека приповз до людей по допомогу

Травмованого лелеку знайшли під парканом дачного будинку на Харківщині.

Як розповіла жінка, яка й помітила птаха, лелека лежав та не рухався і вона не відразу помітила в нього травму ноги. Птах не міг підвестися, махав крилами, але злетіти не зміг, розповіли в організації «Порятунок тварин Харків».

Жінка викликала зоозахисників. З’ясувалося, що у лелеки – відкритий перелом ноги.

Птаха передали під опіку волонтерам, де він отримує необхідне лікування.

Агентство Телевидения Новости