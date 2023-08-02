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На Харківщині поранений лелека приповз до людей по допомогу
Травмованого лелеку знайшли під парканом дачного будинку на Харківщині.
Як розповіла жінка, яка й помітила птаха, лелека лежав та не рухався і вона не відразу помітила в нього травму ноги. Птах не міг підвестися, махав крилами, але злетіти не зміг, розповіли в організації «Порятунок тварин Харків».
Жінка викликала зоозахисників. З’ясувалося, що у лелеки – відкритий перелом ноги.
Птаха передали під опіку волонтерам, де він отримує необхідне лікування.