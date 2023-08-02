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Трамваї №16 та 16А тимчасово змінять шлях прямування

Трамваї №16 та 16А тимчасово змінять шлях прямування

Рух трамваїв на вул. Шевченка, вул. Мойсеївській, вул. Віринській, в’їзді Семиградському, від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Академіка Павлова, припинений з 10:00 до 15:00 2-3 серпня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі.У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№16а: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.

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