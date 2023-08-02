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Окупанти вкрали три картини Айвазовського з Херсонського музею

Окупанти вкрали три картини Айвазовського з Херсонського музею

З Херсонського обласного художнього музею окупанти викрали три полотна художника Айвазовського.

Йдеться про полотна «Буря вщухає» 1870-х років, «Вид міста Одеса» та «Море» 1900 року. Про черговий злочин росіян повідомляється на офіційній сторінці музею у Фейсбуці.

«Один з найвизначніших художників-мариністів світу став нав’язливою метою для росіян, які вимірювали вартість творів інших авторів «по Айвазовському» та викрадали його картини з музеїв окупованих міст. Не оминула ця доля і Херсонський художній, звідки окупанти незаконно вивезли три полотна видатного майстра», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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