СБУ затримала групу коригувальників, які наводили удари рф по Харкову

Кіберфахівці СБУ викрили та затримали у Харкові двох інформаторів рф, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об’єкти удари рашистів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру. Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.

У подальшому фігуранти відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з рф.

Співробітники СБУ затримали обох учасників групи «на гарячому» під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе «Шахед» під час нічної атаки 1 серпня цього року.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом поширення інформації про переміщення, рух, розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України), повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Винним загрожує до 12 років тюрми.

Викриття та затримання зловмисників здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости