Правоохоронці показали наслідки обстрілів Куп’янщині
1 серпня близько 22 години зс рф вкотре обстріляли Куп’янськ. Пошкоджено автомобіль та приватний будинок. Попередньо, обстріл вівся з РСЗВ.
Також близько 4 години ранку ворог з артилерії обстріляв село Подоли Куп’янського району, в результаті чого пошкоджено приватний будинок, повідомили в прокуратурі Харківської області.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та зафіксували черговий воєнний злочин держави-агресорки.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).