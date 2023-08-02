Правоохоронці показали наслідки обстрілів Куп’янщині

1 серпня близько 22 години зс рф вкотре обстріляли Куп’янськ. Пошкоджено автомобіль та приватний будинок. Попередньо, обстріл вівся з РСЗВ.

Також близько 4 години ранку ворог з артилерії обстріляв село Подоли Куп’янського району, в результаті чого пошкоджено приватний будинок, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та зафіксували черговий воєнний злочин держави-агресорки.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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