Продавали фіктивні водійські посвідчення — на Харківщині викрито організовану групу

У 2022 році 43-річний чоловік, який наразі перебуває у місцях позбавлення волі, і 40-річна жінка розробили схему незаконного заробітку, яка полягала у виготовленні та подальшому збуті підроблених офіційних документів. Спеціалізувалися ділки на підробленні водійських посвідчень, свідоцтв про закінчення навчання в автошколі, технічних паспортів, а також документів, необхідних для розмитнення автотранспорту.

До своєї діяльності вони залучили свого 22-річного знайомого, який раніше вже був судимий за вчинення аналогічних злочинів і мав необхідні навички та досвід, а також 23-річного сина підозрюваної, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Ділки шукали клієнтів, розміщуючи в соціальних мережах оголошення про виготовлення в короткий строк офіційних документів різного виду, зокрема посвідчень водія. Після обговорення деталей та отримання оплати підозрювані надсилали замовникам фейкові документи з імітацією захисних голографічних елементів.

Підроблені документи зловмисники збували по всій території України. Вартість одного посвідчення складала 7 тисяч гривень.

У ході санкціонованих обшуків виявлено та вилучено докази протиправної діяльності, зокрема спеціальне обладнання та матеріали, макети, штампи тощо.

Проведеними у ході розслідування експертизами встановлено, що вилучені документи за способом друку та спеціальними голографічними елементами захисту не відповідають аналогічним бланкам документів, що знаходяться в офіційному обігу на території України, та є підробленими.

За клопотанням прокурорів трьом підозрюваним — 40-річній співорганізаторці та 22-річному і 23-річному учасникам групи — обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом особам за фактами виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та підроблення офіційних документів з голографічними захисними елементами, вчиненими організованою групою (ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

Досудове розслідування проводить СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу УПК в Харківській області ДКП Нацполіції України.

Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости