Оператори БПЛА: про нові перспективи у розвідці та бойових діях

Потужність та маневреність квадрокоптерів перетворюють їх на незамінний інструмент на полі бою, вони допомагають проводити розвідку повітрям, корегувати артилерійський вогонь, знищувати окупантів, та, найголовніше, зберігають і рятують життя українських захисників. Нацгвардійці бригади «Спартан» – оператори БПЛА – розповіли про нові перспективи у розвідці та бойових діях за допомогою безпілотників.

Маестро, нацгвардієць

По посадах ми авіаційні техніки, в наші задачі входить обслуговування дронів, слідкуємо за зносом батареї і всім, що позв’язано з технічною частиною дронів, але в сьогоднішніх реаліях, реаліях цієї війни, не дивлячись на те, що ми авіаційні техніки ми виступаємо як пілоти коптерів, тобто безпосередньо літаємо, коректуємо, зараз тренуємося скидати гранати, тобто мультифункціональні.

У зборі розвідувальної інформації на невеликих відстанях дрони демонструють значну ефективність. Крім того, як зазначає Маестро, квадрокоптери активно адаптують під компактні ударні дрони. Шляхом прикріплення спеціального пристрою до них, вони здатні нести ВОГи або інші гранати, за допомогою яких досвідчені оператори здійснюють успішні удари по ворожому особовому складу та техніці.

Маестро, нацгвардієць

Ми проводили тренувальний політ, тренувались скидати гранату, скидали навчальну гранату з крейдою на штурмовиків, які зараз навчаються зачищати окопи, тобто вони навчаються зачищати, а ми паралельно вчимося скидати гранати і попадати чітко в окоп. Зараз Риба передивляється свій скид, дивиться на помилки, дивиться на поправки які робити по вітру, як низько опускатись, щоб кидати гранату. Всі маленькі нюанси враховуються, знову готується пташка, запускається, летимо дивимось, якщо все добре повторюємо, якщо ні знову робота над помилками і заново полетіли.

Найбільшим попитом серед аеророзвідників користуються «мавіки», оптична камера дозволяє знімати якісне відео, а ті, що оснащені тепловізором, здатні стежити за тактичною обстановкою вночі і одразу передавати зображення на пульт оператору в режимі реального часу, що дозволяє оперативно реагувати на зміни в бойовій обстановці.

Риба, нацгвардієць

Це «прошний» пульт, який допомагає керувати «птицею», в нього сильний сигнал, також в нього більший заряд батареї, дуже приємний екран і більше функцій ніж в звичайного пульта. Коли я управляю польотом, від мене залежить стабільність картинки, якість зображення та корегування піхоти, мінометів, артилерії. Також пошук ворожої піхоти та бліндажів, або точок інтересу нашого підрозділу, прикриваю нашу піхоту скидами гранат.

Безпілотні літальні апарати, зокрема квадрокоптери, змінили парадигму розвідки завдяки своїм унікальним здібностям. Їх малий розмір та тихий режим польоту роблять їх ідеальними для розвідки у ворожому тилу без ризику для життя операторів, які відіграють визначальну роль у стретегічному плануванні та забезпеченні успіху бойових завдань.

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного ТУ НГУ.

Агентство Телевидения Новости