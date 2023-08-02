У Золочівській громаді на суспільно-корисних роботах працюють 260 тимчасово безробітних

Люди, що втратили роботу, можуть розраховувати на підтримку держави і отримати мікрогранти для початку власної справи, окрему програму започатковано для відкриття бізнесу ветеранами війни.

Також Харківська обласна служба зайнятості проводить тренінги за різними професійними направленнями і надає сертифікати про їх проходження, що значно полегшує пошук роботи, повідомили в Золочівській громаді.

Зараз у Золочівській громаді 260 тимчасово безробітних працює на суспільно-корисних роботах, 51 – на громадських і отримують заробітну плату з фонду Центру зайнятості. Це дуже суттєва допомога як для мешканців громади, що залишилися без засобів існування, так і для тих, хто постраждав від ворожих обстрілів. Люди отримують допомогу в розборі завалів після влучань снарядів та мін, у ремонті пошкодженого житла, благоустрої території.

Консультації щодо отримання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності та з інших питань, можна отримати у місцевій філії Центру зайнятості або на сторінці ХОЦЗ. Під час робочого візиту до Золочівської громади нового очільника Обласного центру зайнятості Олександра Катукова обговорювалися питання подальшої співпраці селищної ради і служби зайнятості та її розширення.

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