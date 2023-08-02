У росії масово палають військкомати: 20 підпалів за два дні

На жаль, про повстання не йдеться, просто у російських шахраїв новий метод позбуватися своїх жертв.

У більшості випадків паліями були пенсіонери та жінки, які стали жертвами телефонних шахраїв, пише УНІАН.

Людям погрожували кредитами, казали, що треба допомогти силовикам при затриманні злочинців, лякали, що їхні родини мають проблеми, пише видання SHOT.

Так у Москві лише за вчорашній день зафиксовано дві спроби підпалів – в обох випадках діяли пенсіонери. Об 11:40 поліцейські затримали 70-річного пенсіонера біля Бутирського військкомату.

При собі той мав аж 5 пляшок із пальним. Стверджується, що перед затриманням пенсіонер говорив телефоном із чоловіком, який «мав сильний український акцент».

А вже надвечір 62-річна пенсіонерка підпалила двері Кузьмінського військкомату в Москві. Її одразу ж затримали поліцейські, які чергували поруч.

У місті Вольск Саратовської області підпалити військкомат не встигли. 68-річна пенсіонерка спеціально прилетіла з Москви літаком, щоб після опівночі з’явитися біля місцевого військкомату з трьома пляшками з-під пива, наповнених бензином.

Поліцейські схопили її саме тоді, коли вона розмовляла телефоном із імовірним шахраєм.

А в Нижньокамську два коктейлі Молотова в тамбур військкомату пожбурила 19-річна студентка Рязанського агротехнологічного університету.

Вона теж запевняла після затримання, що діяла за вказівкою «правоохоронних органів».

В башкирському місті Ішимба палити військкомат прийшла 18-річна продавчиня дитячого магазину.

Агентство Телевидения Новости