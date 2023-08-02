Ердоган обговорив із путіним «зернову угоду» та візит до Туреччини

Президент Туреччин Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на канцелярію турецького президента.

Під час розмови було домовлено про візит путіна до Туреччини.

Також Ердоган розповів путіну про важливість Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала рф.

За словами турецького президента, «зернова угода» є «містком миру», а її припинення не відповідає нічиїм інтересам.

Ердоган наголосив, що від зриву угоди найбільше постраждають країни з низьким рівнем доходу.

Він поінформував путіна про те, що після того, як рф зірвала «зернову угоду»”, ціни на збіжжя зросли на 15% за останні два тижні.

Ердоган додав, що Туреччина і надалі докладатиме інтенсивних зусиль для продовження ініціативи.

Зазначимо, що Туреччина не ратифікувала Римський статут і не визнає рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт путіна

Агентство Телевидения Новости