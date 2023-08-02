Судитимуть чергового колаборанта: надав окупантам житло та годував російських військових

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 60-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації с. Волохів Яр Ізюмського району місцевий мешканець показав свою прихильність до російських загарбників, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Він добровільно надав їм свій будинок, де вони тривалий час проживали, а на подвір’ї розмістили зброю та військову техніку.

Крім того, на території свого помешкання він організував «пункт питания» для окупантів. Тим, хто не міг добратись, він на власному автомобілі розвозив їжу на блокпости.

Добре розуміючись на місцевості, колаборант вказав російським військовослужбовцям вигідне місце розташування військової техніки для ведення вогню по позиціях ЗСУ.

За відданість обвинувачений отримав від російських військових у якості подарунку трактор.

Нині колаборант перебуває під вартою. Його судитимуть у Балаклійському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости