Ліквідація наслідків атаки рашистів: рятувальники продовжують роботу

02 серпня у місті Харкові продовжується робота з розбору завалів у частково зруйнованій будівлі навчального закладу, яку було атаковано ворожим дроном.

Рятувальники-верхолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області спільно з рятувальниками Луганщини за допомогою важкої інженерної техніки та спецінструменту проводять роботи з розбору аварійних конструкцій на покрівлі та верхніх поверхах зруйнованої будівлі, повідомляє ДСНС в Харківській області.

Наразі на місці події працюють близько 20 рятувальників і 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, що вночі 1 серпня ворог атакував місто Харків безпілотниками.

Один БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району.

Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го і 3-го поверхів, перекриття та даху.

Сталася пожежа на площі близько 200 кв.м., яку підрозділи ДСНС оперативно ліквідували.

На місці події працювало 9 одиниць техніки та 50 осіб особового складу.

Агентство Телевидения Новости