Перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію

Машина для підготовки ґрунту для гуманітарного розмінування, яку створили харківські інженери, отримала сертифікат відповідності. Тепер можна розпочинати масове виробництво.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Переваги машини — легкість у користуванні, можливість обслуговування й ремонту в Україні.

Вона здатна знешкодити як протитанкову, так і протипіхотну міни, а також так звані «розтяжки».

Такі механізми у технічному плані не поступаються закордонним аналогам.

Важливо, що ця машина роботизована, нею керує оператор з безпечної відстані.

Агентство Телевидения Новости