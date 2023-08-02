Запрацювали нововведення щодо надання державної допомоги ВПО
З 1 серпня 2023 року змінюється порядок призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб.
2 серпня в. о. директора Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА Тетяна Печура розповіла про зміни порядку призначення і дат виплат для ВПО.
На сьогодні в Харківській області зареєстровано понад пів мільйона внутрішньо переміщених осіб.
«Постанова посилила фокус на тих ВПО, які перебувають в складних життєвих обставинах.
Тобто усі ВПО, які отримували допомогу на проживання до 1 серпня 2023 року, продовжать отримувати виплати автоматично ще на 6 місяців.
Зокрема, ця допомога не буде виплачуватися тим, хто перебував за кордоном понад 30 днів без серйозних причин і тим, хто повернувся до покинутого місця проживання чи відбуває покарання в місцях позбавлення волі», – прокоментувала в. о. директора Департаменту соціального захисту населення ХОВА.
Як і раніше продовжать отримувати допомогу в розмірі 3 тисячі гривень особи з інвалідністю і діти, а 2 тисячі гривень – всі інші переселенці.
Серед нововведень – зміна періоду виплат ВПО – 15 і 28 числа.
«З 1 вересня 2023 року змінюється порядок держдопомоги, тобто будуть враховуватися майнові особливості.
Зокрема, гроші більше не отримуватимуть ті ВПО, які від моменту ухвалення цієї постанови придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років.
А також – земельну ділянку, квартиру, будинок на суму понад 100 тисяч грн.
Не отримуватимуть допомогу і ті, хто мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тисяч грн чи придбали іноземну валюту на суму понад 100 тисяч грн», – сказала Тетяна Печура.