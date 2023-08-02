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Перевороти в Африці грають на руку Владіміру Путіну: Боррель

Перевороти в Африці грають на руку Владіміру Путіну: Боррель

Євродипломат також заперечив звинувачення у втручанні ЄС у переворот в Нігері.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що перевороти в Африці грають на руку російському президенту владіміру путіну, пише Дзеркало тижня.

Про це він написав у блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Єдине втручання, про яке ми можемо говорити сьогодні – це військове повалення обраного президента і втручання імперіалістичної росії, яка хоче використовувати африканські режими як пішаків у своїй глобальній шаховій грі», – зазначив глава європейської дипломатії.

Боррель зауважив, що путін підживлює ці державні перевороти своєю брехливою пропагандою і наживається на встановленні військових режимів за допомогою приватних воєнізованих формувань, які грабують багатства регіону.

«Шлях військової диктатури та міжнародної ізоляції може бути лише глухим кутом для країн регіону, як з точки зору їхньої безпеки, так і з точки зору їхнього нагального економічного та соціального розвитку», – сказав він.

За його словами, «грандіозні економічні обіцянки росії ніколи не були виконані, а факти говорять самі за себе, коли мова йде про безпеку: в Малі з приходом групи Вагнера кількість терористичних атак і звірств проти населення зросла в рази».

Агентство Телевидения Новости

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