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Наслідки російських нічних атак в Ізмаїлі

Наслідки російських нічних атак в Ізмаїлі

Російські окупанти вдарили по цивільних об’єктах в Ізмаїлі, постраждала портова інфраструктура, заклади освіти та культури, квартири та приватні будинки.

Суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля “Морвокзалу”, повідомляє глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також пошкоджені елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення.

Всі уражені об’єкти – цивільні.

Також пошкодження отримали три заклади освіти, один заклад культури, 15 квартир в багатоповерхових будинках і десяток приватних будинків.

На місці продовжують працювати всі відповідні служби.

Агентство Телевидения Новости

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