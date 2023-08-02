Наслідки російських нічних атак в Ізмаїлі

Російські окупанти вдарили по цивільних об’єктах в Ізмаїлі, постраждала портова інфраструктура, заклади освіти та культури, квартири та приватні будинки.

Суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля “Морвокзалу”, повідомляє глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також пошкоджені елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення.

Всі уражені об’єкти – цивільні.

Також пошкодження отримали три заклади освіти, один заклад культури, 15 квартир в багатоповерхових будинках і десяток приватних будинків.

На місці продовжують працювати всі відповідні служби.

Агентство Телевидения Новости