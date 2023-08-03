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Прем’єр Канади Джастін Трюдо розлучається після 18 років шлюбу

Прем’єр Канади Джастін Трюдо розлучається після 18 років шлюбу

Прем’єр Канади Джастін Трюдо повідомив про розлучення з дружиною Софі Грегуар, шлюб із якою було укладено у 2005 році.

Як повідомляє Кореспондент, про розлучення у середу, 2 серпня, написав сам Трюдо в Instagram. 

«Софі і я хотіли б повідомити, що після безлічі багатозначних і складних розмов ми вирішили розлучитися.

Ми залишаємося рідними людьми, пов’язаними любов’ю та повагою один до одного і до всього, що ми побудували та продовжимо будувати разом заради благополуччя наших дітей.

Ми просимо вас шанобливо поставитися до нашого та їхнього особистого життя», – попросив Трюдо.

Джастін Трюдо одружився з журналісткою Софі Грегуар у 2005 році.

Вона залишила роботу в медіа, займається благодійністю та виступає за статеву рівноправність, права жінок та захист клімату.

У подружжя троє дітей 9, 14 та 15 років.

Пресслужба канадського прем’єра уточнила, що колишнє подружжя продовжить спільне виховання трьох неповнолітніх дітей.

Агентство Телевидения Новости

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