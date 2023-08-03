В Золочівській громаді підписали меморандум про співпрацю з міжнародною гуманітарною організацією

Меморандум про співпрацю з міжнародною гуманітарною організацією Help – Hilfe zur Selbsthilfe підписували в укритті Золочівської селищної ради.

Незважаючи на близькість до кордону з рф, волонтери також привезли дизельне пальне і бензин для закладів охорони здоров’я і комунальників Золочєва, повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

«Голова представництва Відокремленого підрозділу Help – Hilfe zur Selbsthilfe в Україні Дар’я Романенко повідомила, що їхня організація готова до співпраці на довгострокову перспективу. Вже сьогодні обговорювали, яка допомога потрібна напередодні осінньо-зимового періоду», – йдеться у повідомленні.

В першу чергу, до зими потрібно відновити системи водопостачання та забезпечити мешканців будматеріалами для ремонту пошкодженого житла.

«Також мова йшла про можливість відновлення громади. Зокрема, про відбудову розбитих ворогом шкіл, дитячих садочків, фельдшерсько-акушерських пунктів, а після Перемоги – про підтримку розвитку малого підприємництва шляхом участі у конкурсах грантів», – повідомили в Золочівській громаді.

Довідка. Help – Hilfe zur Selbsthilfe – це міжнародна гуманітарна організація, принцип якої закладений у самій назві – Help – Hilfe zur selbsthilfe – допомога для опори на власні сили, або просто допомога для самодопомоги, з більш ніж 40-річним досвідом роботи у сфері гуманітарної допомоги та сприяння розвитку.

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