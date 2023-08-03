Український паспорт увійшов до топ-30 найвпливовіших у світі

Український паспорт піднявся відразу на 4 сходинки і посів 30-ту позицію у міжнародному рейтингу найвпливовіших паспортів світу The Henley Passport Index.

Наразі він ділить це місце з Гренадою та Сент-Люсією, повідомляє Судово-юридична газета із посиланням на Державну міграційну службу.

The Henley Passport Index – це глобальний рейтинг країн, що вимірює ступінь свободи пересування світом їхніх громадян. Загалом компанія оцінює документи в 199 країнах.

Для формування рейтингу Henley & Partners використовує базу Timatic, яка збирає дані про паспортні, візові та митні вимоги кожної країни та території.

Країни, з паспортами яких громадяни отримують найбільше перешкод під час подорожей, отримують найнижчі бали в індексі й навпаки.

Попри понад рік повномасштабної війни з рф українці отримали можливість у рамках безвізу їздити ще до трьох країн – Джибуті, Ізраїлю та Суринам.

Таким чином, громадяни України, маючи біометричний закордонний паспорт, можуть відвідувати уже 146 країн світу без візи або з візою після прибуття.

Агентство Телевидения Новости