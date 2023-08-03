Ольга Харлан стала найкращою спортсменкою України в липні

НОК України назвав відому фехтувальницю Ольгу Харлан найкращою спортсменкою країни в липні.

Про це Національний олімпійський комітет повідомив напередодні, пише видання sportnews.

Харлан нещодавно прославилася своєю відмовою потиснути руку росіянці Анні Смирновій на чемпіонаті світу, після чого її було дискваліфіковано.

Після резонансу, який виник в Україні та світі, дискваліфікацію було знято, а Харлан отримала додаткову квоту на Олімпіаду-2024.

Також українські фехтувальниці разом із Харлан дійшли до півфіналу чемпіонату світу в командних змаганнях.

Агентство Телевидения Новости