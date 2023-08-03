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Відібрав телефон у неповнолітньої: поліцейські Харківщини оперативно затримали грабіжника
Зловмисник в стані алкогольного сп’яніння підійшов до неповнолітніх дівчат, схопив смартфон однієї з них та почав тікати.
Потерпіла разом з подружками наздогнали грабіжника та намагалася повернути телефон, але він розштовхав дівчат та втік з місця події, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.
Працівники сектору кримінальної поліції оперативно встановили особу зловмисника.
38-річного мешканця району затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.