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Під Харковом київський правоохоронець на смерть збив 15-річну дівчину (відео)

Під Харковом київський правоохоронець на смерть збив 15-річну дівчину (відео)

Увечері 2 серпня в районі населеного пункту Пісочин правоохоронець з Києва здійснив наїзд на 15-річну дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. У результаті автопригоди, від отриманих травм дівчина загинула.

Про це новинам АТН повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

На місце ДТП одразу прибули співробітники ДБР для встановлення всіх обставин та проведення першочергових слідчих дій.

Попередньо встановлено, що водій був тверезим.

Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 286 КК України.

Відео з місця ДТП опубліковано на каналі jenya zub LIVE NEWS.

Агентство Телевидения Новости

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