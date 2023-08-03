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Під Харковом київський правоохоронець на смерть збив 15-річну дівчину (відео)
Увечері 2 серпня в районі населеного пункту Пісочин правоохоронець з Києва здійснив наїзд на 15-річну дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. У результаті автопригоди, від отриманих травм дівчина загинула.
Про це новинам АТН повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.
На місце ДТП одразу прибули співробітники ДБР для встановлення всіх обставин та проведення першочергових слідчих дій.
Попередньо встановлено, що водій був тверезим.
Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 286 КК України.
Відео з місця ДТП опубліковано на каналі jenya zub LIVE NEWS.