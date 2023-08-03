Під Харковом київський правоохоронець на смерть збив 15-річну дівчину (відео)

Увечері 2 серпня в районі населеного пункту Пісочин правоохоронець з Києва здійснив наїзд на 15-річну дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. У результаті автопригоди, від отриманих травм дівчина загинула.

Про це новинам АТН повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

На місце ДТП одразу прибули співробітники ДБР для встановлення всіх обставин та проведення першочергових слідчих дій.

Попередньо встановлено, що водій був тверезим.

Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 286 КК України.

Відео з місця ДТП опубліковано на каналі jenya zub LIVE NEWS.

Агентство Телевидения Новости