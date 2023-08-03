Немає можливості для роботи шкіл у звичайному режимі: Терехов

Терехов наголосив, що головним питанням у Харкові залишається гарантування безпеки для школярів.

«Дуже важливо, щоб у Харкові було безпечно, щоб наші діти вчилися тільки в умовах безпеки».

Про це він повідомив в ефірі національного марафону.

«Я проводив зустрічі з батьками школярів, будемо враховувати бажання батьків – відправляти дітей до школи чи ні. Хочу сказати, шо немає можливості, щоб школи працювали в звичайному режимі.

Тому готуємо тільки сертифіковані укриття, розглядаємо різні варіанти, щоб діти навчалися хоча б комбіновано, по кілька днів на тиждень.

Але головне, перш за все, – безпека», наголосив Терехов.

Крім того, СБУ затримала у Харкові двох інформаторів рф, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об’єкти удари рашистів, каже Терехов. Про це вже повідомляло АТН.

Правоохоронці перевіряють причетність затриманих до наведення на Харків російських дронів-камікадзе «шахед» під час нічної атаки 1 серпня цього року.За словами мера Харкова Ігоря Терехова, це не перший випадок затримання таких коригувальників.

Агентство Телевидения Новости