Android-смартфони: хто найшвидший на сьогодні

9 з 10 позицій в рейтингу належить апаратам на базі платформи Qualcomm.

В липневому рейтингу майже весь топ-10 окупували моделі на базі Snapdragon 8 Gen 2, пише УНІАН.

Бенчмарк AnTuTu оновив рейтинги найпотужніших Android-смартфонів станом на сьогодні.

За підсумками липня перше місце знову зайняв новачок, але вже на платформі Qualcomm – це Red Magic 8s Pro.

Ігровий смартфон оснащений розігнаним процесором Snapdragon 8 Gen 2.

Друге місце з невеликим відривом займає iQOO 11s, а третє – vivo x90 Pro+.

Агентство Телевидения Новости