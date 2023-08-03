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Android-смартфони: хто найшвидший на сьогодні
9 з 10 позицій в рейтингу належить апаратам на базі платформи Qualcomm.
В липневому рейтингу майже весь топ-10 окупували моделі на базі Snapdragon 8 Gen 2, пише УНІАН.
Бенчмарк AnTuTu оновив рейтинги найпотужніших Android-смартфонів станом на сьогодні.
За підсумками липня перше місце знову зайняв новачок, але вже на платформі Qualcomm – це Red Magic 8s Pro.
Ігровий смартфон оснащений розігнаним процесором Snapdragon 8 Gen 2.
Друге місце з невеликим відривом займає iQOO 11s, а третє – vivo x90 Pro+.