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В Україні сталося відключення магістральної ЛЕП: найбільше постраждала Київська область

В Україні сталося відключення магістральної ЛЕП: найбільше постраждала Київська область

Через несприятливі погодні умови знеструмлювалися 32 населених пункти в п’яти областях.

В Україні через негоду короткотерміново відключалася магістральна лінія електропередачі 330 кВ у Харківській області. Про це повідомляє Міненерго у четвер, 3 серпня.

Через негоду короткотерміново відключалася магістральна лінія електропередачі 330 кВ у Харківській області.

Споживачі не знеструмлювалися.

Водночас через несприятливі погодні умови знеструмлювалися 32 населених пункти в Житомирській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Сумській областях.

Найбільше постраждала Київщина, де залишаються без світла 2 тис. споживачів.

Внаслідок технологічних порушень знеструмлювалися понад 6 тисяч споживачів у Дніпропетровській області.

Наразі всіх заживлено.Також через технологічні порушення за добу знеструмлювалися 15 населених пунктів у Запорізькій області. Ведуться відновлювальні роботи.

У Херсоні через підтоплення залишаються без світла 11,4 тисячі споживачів.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Відновлювальні роботи сповільнені, зокрема, через постійні ворожі обстріли.

Агентство Телевидения Новости

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