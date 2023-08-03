В Україні сталося відключення магістральної ЛЕП: найбільше постраждала Київська область
Через несприятливі погодні умови знеструмлювалися 32 населених пункти в п’яти областях.
В Україні через негоду короткотерміново відключалася магістральна лінія електропередачі 330 кВ у Харківській області. Про це повідомляє Міненерго у четвер, 3 серпня.
Через негоду короткотерміново відключалася магістральна лінія електропередачі 330 кВ у Харківській області.
Споживачі не знеструмлювалися.
Водночас через несприятливі погодні умови знеструмлювалися 32 населених пункти в Житомирській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Сумській областях.
Найбільше постраждала Київщина, де залишаються без світла 2 тис. споживачів.
Внаслідок технологічних порушень знеструмлювалися понад 6 тисяч споживачів у Дніпропетровській області.
Наразі всіх заживлено.Також через технологічні порушення за добу знеструмлювалися 15 населених пунктів у Запорізькій області. Ведуться відновлювальні роботи.
У Херсоні через підтоплення залишаються без світла 11,4 тисячі споживачів.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Відновлювальні роботи сповільнені, зокрема, через постійні ворожі обстріли.